Giudice sportivo, due giornate a Miranda. A Gimenez solo una

Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato 7 giocatori dopo le gare della 37ª giornata di campionato. Calciatori così che, considerando che resta solamente una partita rimasta da giocare , hanno anzitempo terminato il loro torneo. C'è un calciatore, però, che salterà anche già con certezza la prima giornata del prossimo campionato: Juan Miranda . Due gare di squalifica per il terzino del Bologna dopo l'espulsione contro la Fiorentina "per avere, al 44° del secondo tempo, colpito con una manata al collo un calciatore della squadra avversaria”.

Squalifiche, le decisioni del giudice sportivo

Una giornata di squalifica per Santi Gimenez del Milan, dopo l'espulsione rimediata contro la Roma in seguito alla gomitata rifilata a Mancini . Per l'attaccante messicano ache un'ammenda di 15mila euro. Squalifiche anche per Goldaniga (Como), Idzes (Venezia), Kristensen (Udinese), Lovric (Udinese), Tete Morente (Lecce).