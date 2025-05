Napoli e Inter diretta date ultima giornata, segui tutte le ultime news

Giornata importantissima per l'assegnazione dello scudetto. Oggi, infatti, si decideranno le date dell'ultima giornata di campionato, con Napoli e Inter che scopriranno quando scenderanno in campo. Gli azzurri di Conte, in testa con un punto di vantaggio, giocheranno al Maradona contro il Cagliari, mentre i nerazzurri di Inzaghi, che devono pensare anche alla finale di Champions contro il Psg, sfideranno il Como in trasferta. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.