Scudetto al Napoli se...: tutte le combinazioni per il titolo a Conte. Ma c'è ancora l'ipotesi spareggio con l'Inter

Cosa serve al Napoli per vincere lo scudetto ? Dopo la trentesettesima e penultima giornata di Serie A, la distanza con l' Inter non è cambiata. Sia i nerazzurri che gli uomini di Conte hanno pareggiato rispettivamente contro Lazio e Parma. Le due squadre restano così divise da un solo punto in classifica ( GUARDA QUI! ) e tutto si deciderà all'ultima giornata.

Napoli, le combinazioni per vincere lo scudetto

Ma di che risultati ha bisogno il Napoli per vincere lo scudetto? In caso di vittoria contro il Cagliari, Di Lorenzo e compagni saranno certi di festeggiare il quarto campionato della storia del club. In caso di sconfitta o pareggio, invece, deve sperare che l'Inter perda in trasferta con il Como nell'ultimo turno.

Napoli, è ancora viva l'ipotesi spareggio

Tra Inter e Napoli è ancora possibile lo spareggio scudetto, che si disputa nel caso in cui prima e seconda classificata arrivino a pari punti nella stagione regolare: in quest'occasione servirebbe una sconfitta del Napoli contro il Cagliari e il pareggio dell'Inter con il Como, con le due compagini che terminerebbero entrmabe così a 80 punti.