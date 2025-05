Conte furioso, la durissima frase al vice di Chivu diventa virale: "Vengo..."

PARMA - Un’altalena di emozioni, uno scudetto in palio e un rigore assegnato e poi tolto dal Var. Parma-Napoli è stata una partita tiratissima, con i padroni di casa costretti a fare punti per alimentare il sogno salvezza e gli ospiti chiamati a difendere sul minimo vantaggio dall’Inter che arrivati a questo punto vorrebbe dire scudetto. L’adrenalina nei minuti finali invade il campo fino a trasformarsi in palpabile nervosismo: l’arbitro Doveri espelle i due allenatori, Conte litiga con Chivu ma prima di uscire se la prende con l’allenatore in seconda del Parma.