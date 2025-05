Como-Inter diretta: risultato e aggiornamenti per la vittoria del campionato, live ora

Ovvio che Inzaghi non parte per pareggiare o perdere a Como: l’Inter vuole chiudere il campionato al meglio e non vuole avere neanche un rimpianto. È anche vero però che le scelte e la testa non possono non andare in primis alla finale di Champions League, in programma sabato 31 con il Psg. Questo significa che probabilmente incideranno molto le notizie che arriveranno da Napoli. In caso di risultato favorevole agli azzurri, nessuno all’Inter ha la minima voglia di prendersi rischi in vista dell’appuntamento della prossima settimana. Se invece le cose dovessero andare diversamente e arrivasse in corso partita un risultato sorprendente del Cagliari, allora sarebbe tutta un’altra storia. Ma l’ambiente nerazzurro è perfettamente consapevole del fatto che la vera occasione per ribaltare le sorti di questo campionato sia stata persa nel pari con la Lazio della scorsa giornata.