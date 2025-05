Napoli e Inter, Scudetto assegnato all'ultima giornata: i precedenti dicono che...

Scudetto all'ultima giornata: i precedenti

Nelle precedenti 27 occasioni, ben 24 volte una sola squadra si è presentata in testa alla classifica con 90 minuti da giocare. In 20 casi su 24, quella squadra è riuscita a confermarsi campione, lasciando alla seconda soltanto poche speranze. Ma la storia del calcio italiano non è priva di colpi di scena.

Quando ha vinto la "seconda"

Sono infatti quattro le stagioni in cui la seconda in classifica ha ribaltato il verdetto proprio all’ultima giornata. Celebre il caso del 1966/67, quando la Juventus superò l’Inter approfittando del clamoroso passo falso nerazzurro contro il Mantova. Nel 1972/73 fu ancora la Juve a beffare il Milan. Poi, nel 1999/2000, la Lazio scavalcò una Juventus fermata dalla pioggia di Perugia. Infine, nel 2001/2002, ancora i bianconeri furono protagonisti, soffiando il titolo all’Inter in un epilogo da incubo per i nerazzurri.