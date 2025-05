McTominay, Conte e... Svilar, i migliori della Serie A: tutti i premi e i vincitori

Con la conclusione della lotta scudetto in favore del Napoli , la Serie A ha assegnato anche i premi di MVP della stagione. La vittoria del titolo nazionale da parte degli azzurri ha inevitabilmente condizionato l'assegnazione degli award. Infatti il Napoli è l'unica squadra a ricevere due premi: Scott McTominay , assoluto protagonista della cavalcata verso lo scudetto, è stato nominato MVP assoluto della stagione, mentre Antonio Conte ha ricevuto il premio come miglior allenatore.

MVP Serie A: Svilar miglior portiere, premiato anche Bastoni

Oltre ai due azzurri, la Serie A ha assegnato un premio di MVP per ogni ruolo e un altro dedicato ai giocatori Under 23, vinto da Nico Paz, una delle più grandi rivelazioni di questa stagione. Il premio come miglior portiere lo ha vinto Mile Svilar, assoluto protagonista della rimonta della Roma. Il miglior difensore è Alessandro Bastoni, muro dell'Inter arrivato alle spalle del Napoli campione d'Italia. Il premio come miglior centrocampista va a Tijjani Reijnders, una delle poche note positive di questa stagione per il Milan. Infine, Mateo Retegui, capocannoniere del campionato, è stato nominato miglior attaccante della stagione.