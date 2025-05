E alla fine anche Antonio Conte impazzisce di gioia: cosa ha fatto al gol di Lukaku per il Napoli

INVIATA A NAPOLI - E alla fine anche Antonio Conte è impazzito di gioia. Erano giorni, per non dire settimane, che il tecnico del Napoli invitava tutti a tenere un basso profilo. Lui per primo e gli altri a seguire. Squalificato, Conte segue la partita scudetto contro il Cagliari da un box sopra la tribuna stampa con poche e fidate persone. Quando l'Inter passa in vantaggio non si scompone e continua a parlare con i suoi collaboratori; quando McTominay segna e rimette tutto a posto per il Napoli esulta, ma senza esagerare. Quando però, nel secondo tempo, Lukaku fa 2-0 Conte torna Conte. E impazzisce di gioia, come Napoli tutta.