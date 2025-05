Il Milan batte il Monza nella contestazione: in gol Gabbia e Joao Felix

Il Milan chiude il campionato con una vittoria sul Monza in un clima di contestazione : dopo cinque minuti di gioco Pavlovic va vicino al vantaggio con un calcio di punizione, ma Pizzignacco è attento e salva sulla linea. In Curva Sud , nel frattempo, appare la scritta "Go Home" (Andate a casa, ndr), per protestare contro la società formata umanamente dai presenti. Gli stessi che al 15' lasciano il settore per confermare il proprio dissenso dopo una stagione fallimentare.

Milan-Monza, il primo tempo si chiude tra i fischi

Nel primo tempo accade poco altro, se non un tiro di destro di Joao Felix che termina di poco sul fondo e un (bel) gol annullato Keita allo scadere per una posizione di fuorigioco. Le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0, con tanti fischi di San Siro per la squadra allenata da Sergio Conceicao.

Gabbia e Felix regalano i tre punti ai rossoneri

Nella ripresa entra Camarda, che va subito vicino al gol dopo un sombrero su Andrea Carboni, ma anche in questo caso è tutto fermo per posizione irregolare. Al 63', invece, Joao Felix colpisce la traversa, ma appena un minuto più tardi Gabbia sblocca la gara con un colpo di testa suli sviluppi di un corner. Il match va verso la conclusione e dopo un altro gol sfiorato da Camarda, Joao Felix trova finalmente il gol su calcio di punizione per il definitivo 2-0 (GUARDA QUI LA CLASSIFICA).