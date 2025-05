Dove vedere Torino-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Vincere per sperare in un piazzamento Champions, questo l'obiettivo della Roma di Claudio Ranieri, attualmente all'inseguimento della Juve di Tudor. Ultima panchina in Serie A per il manager di Testaccio, che se la vedrà con il Torino di Paolo Vanoli, in occasione della 38esima giornata di campionato. Granata che navigano da tempo a metà classifica, mentre i giallorossi sono ancora in corsa per il quarto posto.