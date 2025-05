Lazio-Lecce diretta, segui la partita di campionato: risultato e aggiornamenti

ROMA - Uno spiraglio per la Champions per la Lazio esiste ancora. Davanti ad un Olimpico gonfio di tifo (previsti oltre 50 mila spettatori) la squadra di Baroni deve battere il Lecce, che si gioca la salvezza a distanza con Venezia, Empoli e Parma, e sperare nei risultati di Juve e Roma rispettivamente in trasferta a Venezia e Torino. Quarto posto a parte, alla Lazio basta un punto per blindare l'Europa ed evitare lo scenario peggiore, cioè Fiorentina vittoriosa a Udine e biancocelesti fuori da tutto in virtù degli scontri diretti. Sono novanta minuti tutti da vivere: segui il prepartita e la gara in diretta.

19:48

Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha, Coulibaly; Karlsson, Krstovic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo.

19:43

Gli altri numeri di Lazio-Lecce

La Lazio ha pareggiato tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A per quella che è la striscia aperta di pareggi interni più lunga nella competizione; i biancocelesti, inoltre, solo nel 1989 sono arrivati a sette segni X di fila in casa.

Il Lecce ha vinto l’ultima partita di campionato, dopo una serie di 13 gare senza successi (5N, 8P) e non arriva a due successi consecutivi in Serie A da aprile 2024. Ha segnato esattamente un gol in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non va a segno per cinque gare esterne consecutive in una singola stagione da settembre-novembre 2019.

La Lazio ha segnato 22 gol negli ultimi 15 minuti di gioco, più di ogni altra squadra in questo campionato, mentre il Lecce ne ha realizzato cinque nello stesso intervallo, solo l’Empoli (tre) ha fatto peggio.

19:28

Il Lecce si affida a Krstovic

Nikola Krstovic ha segnato un gol e fornito un assist vincente nelle ultime due partite di campionato, dopo che nelle precedenti cinque era rimasto a secco di partecipazioni attive. L'attaccante del Lecce è attualmente a quota 15 partecipazioni (11G+4A) e l’ultimo giallorosso a fare meglio in una stagione di Serie A è stato Marco Mancosu (16 nel 2019/20).

19:23

Pedro trascinatore della Lazio

Pedro, autore di una doppietta nell’ultima partita di campionato contro l’Inter, ha raggiunto la doppia cifra di gol in questo campionato, all’età di 37 anni e 294 giorni, diventando il sesto giocatore meno giovane a raggiungere le 10 marcature in una singola stagione di Serie A, dopo Zlatan Ibrahimovic, Silvio Piola, Fabio Quagliarella, Pietro Ferraris e Luca Toni.

19:10

Lazio in Champions League se...

Per andare agganciare il quarto posto e quindi andare in Champions la Lazio deve battere il Lecce e sperare che la Juve perda e che la Roma non vada oltre il pareggio. Questo perché in caso di arrivo a pari punti, Baroni si troverebbe in svantaggio sia con Tudor sia con Ranieri. Qui la classifica di Serie A

19:08

I numeri di Lazio-Lecce

La Lazio ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Lecce e non ottiene tre successi consecutivi contro i pugliesi nella competizione dal periodo tra il 2001 e il 2004, quando collezionò quattro vittorie di fila con Alberto Zaccheroni prima e Roberto Mancini poi in panchina.

La Lazio ha affrontato 17 volte il Lecce in casa in Serie A, perdendo in una sola occasione (11V, 5N); i biancocelesti contano meno sconfitte interne contro squadre affrontate almeno 15 volte in casa nella competizione solamente con l’Empoli (11V, 4N).

Da metà febbraio in avanti la Lazio ha pareggiato otto delle 13 partite disputate in Serie A (4V, 1P), più di ogni altra squadra nel periodo nella competizione.

Stadio Olimpico, Roma