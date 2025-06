Boban, che attacco alla Juve: "Fenomeni? Non credo..."

Ai microfoni di Sky, Zvonimir Boban si è soffermato sulla scorsa stagione della Juventus : "Gli acquisti non sono stati eccezionali. Alcuni giocatori sono stati chiamati fenomeni, ma sono solo buoni giocatori. Koopmeiners non è un giocatore eccezionale. Thiago Motta è stato troppo rigido e si è dimenticato di usare l'intelligenza che aveva da giocatore. È diventato troppo sistematico, preciso e poco spontaneo. Credevo che avrebbe creato una grandissima Juventus perché credo nelle sue idee, ma avrà bisogno di tempo per migliorare. Avrà successo in altre squadre". Su Tudor , Boban ha poi aggiunto: "Ha una forte personalità, ma il non essere stato confermato a lungo crea incertezza. Alla Juve ha fatto abbastanza bene, anche se non è andato tutto perfettamente. È una persona molto determinata e crede molto nelle sue capacità, gli faccio i miei migliori auguri".

Boban sull'Inter: "Servono giocatori freschi"

Nell'occasione, Boban ha parlato anche dell'Inter: "L'Inter è una squadra strutturata, forte. Servono giocatori freschi. A me il 3-5-2 non è mai piaciuto, lo vedo in difficoltà quando dall'altra parte con un cambio di gioco veloce ti trovi facilmente due contro uno e lo si è visto anche contro il Psg. Ma è stato un sistema stabile, quello fatto da Inzaghi, e ha portato risultati, che è la cosa che conta. A certi livelli, però, fai fatica, contro altri sistemi, soprattutto contro il Psg che forse è la squadra più veloce della storia del calcio. Non bisogna fare drammi, l'Inter è andata in finale. Bisogna rinfrescarla, senza drammi".

Boban elogia Fabregas: "Può fare molto bene"

Solo elogi per Fabregas: "Mi piace, e tanto. Ha fatto un lavoro eccellente a Como, la squadra sa sempre cosa fare ed è realista. Non è solo un sognatore spagnolo che a volte non capisce le difficoltà del calcio italiano. Ha dimostrato di avere forza mentale, è già un uomo, può fare molto bene".