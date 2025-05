Boban e il duro attacco a Donnarumma: "Non so se è ancora un milanista, per me è..."

Boban attacca Donnarumma: c'entra il Milan

Una sorta di 'derby' per il portiere della Nazionale italiana e un tempo del Milan, lasciato a parametro zero svincolandosi nel 2021. E proprio per questa decisione Donnarumma viene 'attaccato' ora da un altro ex rossonero come Zvonimir Boban: "Se è ancora milanista? Non lo so, è difficile dirlo. È stata una storia dolorosa, molto poco dignitosa - ha detto l'ex centrocampista croato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il match di ritorno tra Psg e Arsenal -. Ora non voglio addossare colpe a un ragazzo che aveva una ventina di anni, ma comunque ci ragioni anche tu e pensi ai quei colori che hai indossato per tanto tempo e al club che ti ha formato. Lasciare così è stato per me quasi imperdonabile. Detto ciò poi è un fenomeno, è sempre stato un predestinato ed è bello vederlo parlare così. Quello che ha fatto nelle ultime partite è assurdo".

Anche Capello 'punge' il portiere del Psg

Sulla stessa lunghezza d'onda Fabio Capello: "Donnarumma ha lasciato male il Milan, in una maniera non da persona corretta - ha detto l'ex tecnico rossonero, anche lui ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match del 'Parco dei Principi' -. Però come giocatore è tanta roba, vive le partite con attenzione e ha capacità acrobatiche notevoli".