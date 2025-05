Psg-Arsenal diretta Champions League: segui la semifinale

Adesso l'Inter aspetta di conoscere l'avversaria della finale di Champions League. Paris Saint-Germain o Arsenal, Luis Enrique o Arteta, al Parco dei Principi va in scena la semifinale di ritorno (dopo l'1-0 dell'andata firmato Dembélé) che ci dirà chi affronterà la squadra di Inzaghi a Monaco il 31 maggio. Il Psg può bissare il traguardo della stagione 2019-2020 quando riuscì ad arrivare in finale, poi persa 1-0 contro il Bayern Monaco (gol di Coman); i Gunners, invece, non tornano in una finale di Champions League dal 2006, dalla sconfitta per 2-1 con il Barcellona. Segui la partita e tutti gli aggiornamenti in diretta.