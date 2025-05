Inter-Psg, quando si gioca la finale di Champions League: dove, data e orario della partita

A cinque anni di distanza, il Paris Saint-Germain torna in finale di Champions League . Eliminato l'Arsenal con il 2-1 della gara di ritorno : al Parco dei Principi decide la sfida un bel gol di Fabian Ruiz e quello di Hakimi . Saka prova a riaprire la sfida, ma è troppo tardi. I parigini raggiungono nell'ultimo atto del torneo l' Inter di Simone Inzaghi. La squadra di Luis Enrique torna in finale della massima competizione europea dopo quella persa contro il Bayern Monaco nel 2020.

Inter-Psg, l'orario

La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain andrà in scena sabato 31 maggio 2025 alle 21 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera. La sfida più importante del calcio europeo torna nel sud della Germania a tredici anni di distanza dall'ultima volta con la vittoria del Chelsea ai danni del Bayern.

Dove vedere Inter-Psg in diretta tv

Come quasi tutta questa edizione della Champions League, anche la finale si potrà guardare in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Dove vedere Inter-Psg in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la finale di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.