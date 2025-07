Il presidente dell'AIA Zappi: "Da oggi chi assale un arbitro finisce in galera"

Zappi sul Var a chiamata e la fiducia a Rocchi: le parole

Il presidente dell'Aia è intervenuto anche sull'eventuale introduzione del Var a chiamata: "Siamo nella fase finale della sperimentazione. Nelle prossime settimane gli organi predisposti che si occupano di introdurre le innovazioni tecnologiche nel mondo arbitrale e di notificare le regole daranno l’annuncio ufficiale della fine della sperimentazione. La richiesta è stata fatta dal Presidente Federale, io non posso anticipare nulla poiché non sarebbe corretto". E poi ribadisce la fiducia in Rocchi: "Aveva un contratto biennale in cui era presente anche la continuità di incarico. Quindi non ha bisogno di una conferma tecnica, ma ci tengo a ribadire che è confermato con grande fiducia come designatore arbitrale, nonostante avrei potuto avere delle prerogative di verifica sul suo ruolo". Infine un intervento sul programma Open Var: "Fa parte di una di quelle attività che permettano di garantire una maggiore trasparenza e comunicazione delle decisioni arbitrali. Quello che non è accettabile è che di fronte alla scibilità, alla nostra apertura e disponibilità ad ammettere un errore, che ci si accanisca e si facciano costruzioni mediatiche dal punto di vista della condanna, dell’atteggiamento dell’arbitro e, soprattutto, non è corretto strumentalizzare una frase o utilizzare qualcosa per mettere in difficoltà un nostro dirigente".