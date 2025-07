Amichevoli Serie A: goleada della Fiorentina, Dzeko segna alla prima. Vincono Parma e Verona

Proseguono le amichevoli delle squadre di Serie A. Alla prima sulla panchina dei biancocelesti dopo il ritorno, Sarri vince nel test in famiglia contro la Lazio Primavera: decisivi i gol di Pedro, Cancellieri e Basic. Vittoria anche per il Bologna nella sfida contro il Virtus Verona con un roboante 7-0 e Immobile in gol. Vincono anche le altre protagoniste della domenica, ovvero Fiorentina, Parma e Verona. I viola battono 8-0 la formazione Primavera al Viola Park. Dodo sblocca la sfida dopo 13 minuti sfruttando l'imbucata di Pablo Marì. Pochi minuti dopo ci pensa il solito Moise Kean a segnare la rete del raddoppio. Nel finale di primo tempo arriva anche il terzo gol con la prima rete in maglia viola di Edin Dzeko. Nella seconda frazione di gioco, si scatena Ndour che segna una doppietta. C'è spazio anche per il nuovo acquisto Fazzini che segna il sesto gol. Tra l'86' e l'87' arrivano il sesto e l'ottavo con Sottil e ancora Ndour, che firma la tripletta.