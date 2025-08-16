Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Atalanta-Juventus in tv? Dazn o Sky, orario

Prove generali di Serie A Ivan Juric e Igor Tudor: tutte le info utili per seguirla
Dove vedere Atalanta-Juventus in tv? Dazn o Sky, orario© Juventus FC via Getty Images
1 min

Prove generali di Serie A tra l'Atalanta di Ivan Juric e la Juventus di Igor Tudor: le due squadre si affrontano a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato italiano.

Atalanta-Juve, l'orario dell'amichevole

Atalanta-Juve si disputerà oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dove Atalanta-Juve in diretta tv

L'amichevole tra Atalanta e Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Dove vedere Atalanta-Juve in streaming

Servizio streaming attivo sui siti e l'app ufficiale di DAZN. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

 

 

