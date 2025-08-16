Dove vedere Atalanta-Juventus in tv? Dazn o Sky, orario

© Juventus FC via Getty Images
Prove generali di Serie A tra l'Atalanta di Ivan Juric e la Juventus di Igor Tudor: le due squadre si affrontano a una settimana dall'inizio ufficiale del campionato italiano.
Atalanta-Juve, l'orario dell'amichevoleAtalanta-Juve si disputerà oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo.
Dove Atalanta-Juve in diretta tvL'amichevole tra Atalanta e Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.
Dove vedere Atalanta-Juve in streaming
Servizio streaming attivo sui siti e l'app ufficiale di DAZN. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.