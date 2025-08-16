Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, tra i convocati di Gasperini per l'amichevole contro il Neom ci sono due assenti

Presente invece Koné, che il club giallorosso non vuole assolutamente vendere dopo le avances dell'Inter
2 min

Gian Piero Gasperini ha dirmato la lista dei convocati per l'ultima amichevole estiva contro il Neom, squadra della Saudi Pro League, in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 17 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Roma, i convocati per il Neom: assenti due giocatori

Fuori dalla lista giallorossa Marash Kumbulla, in procinto di trasferirsi al Mallorca, e Salah-Eddine, fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore giallorosso. Presente invece Koné, che la Roma non vuole vendere dopo la richiesta di informazioni dell'Inter.

Roma, la lista dei convocati per il Neom

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar;
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Lulli, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli;
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

 

 

 

