Dazn, in studio anche Trezeguet. A Diletta Leotta il programma serale

Il calcio riparte con le partite ufficili della Serie A e Dazn si raffroza con un'offerta editoriale che aggiunge nuove legend, tra cui David Trezeguet. A Diletta Leotta , Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli, si aggiungono grandi 'Legend' nel ruolo di opinionisti: oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguet e il "Profeta" Hernanes. Nel corso della stagione, inoltre, alcune delle Legend più importanti della Serie A arricchiranno il racconto e ai microfoni di Dazn, in studio e a bordocampo.

Dazn, Diletta Leotta nel programma serale

La grande novità della stagione Dazn é infatti "Fuoriclasse - Serie A Show", il nuovo show live della domenica sera, in partenza dalla quarta giornata. E' un appuntamento fisso nel post-partita del match clou della giornata che segna un importante debutto: Diletta Leotta, bravissima e bellissima, sarà per la prima volta alla conduzione del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive. Novità anche al sabato con "VAMOS! - Il Sabato della Serie A" in onda dalle 17 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il mondiale per club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale. Sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa di Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini. "4,3,2,1" è il nuovo show del lunedì con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni. Riconfermati i format di successo: Open Var, lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, con gli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e Var, e Bordocam, con le telecamere e i microfoni che "chiamano" i tifosi direttamente in campo, rivelando retroscena mai visti e sentiti con le voci dallo spogliatoio, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo il vero lato nascosto del calcio.