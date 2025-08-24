Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Atalanta-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Tutte le info utili per seguire il confronto di Bergamo, valido per la prima giornata di Serie A: le possibili scelte di Juric e Gilardino
Dove vedere Atalanta-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

L'inizio di una nuova era per entrambe le squadre. A Bergamo, inizia ufficialmente l'avventura di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. Il post-Gasperini si apre in casa, con la sfida al Pisa di Gilardino, che ritrova la Serie A a trentaquattro anni di distanza dall'ultima volta. Per i padroni di casa, in panchina i nuovi acquisti Krstovic e Zalewski.

Atalanta-Pisa, l'orario

Atalanta-Pisa si disputerà oggi, domenica 24 agosto, alle ore 20:45 al Gewiss Stadum.

Dove vedere Atalanta-Pisa in diretta tv

Atalanta-Pisa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita tra la squadra di Juric e quella di Gilardino in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili formazioni di Juric e Gilardino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Palestra, Ahanor, Bernasconi, Zappacosta, I.Sulemana,Samardzic, Ederson, Brescianini, Kamaldeen, Krstovic.

Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: -.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Denoon, Mbambi, Leris, Akinsanmiro, Hojholt, Cuadrado, Piccinini, Durmush, Nzola, Buffon.

Indisponibili: Esteves, Lusuardi, Lind, Vural. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

