Dove vedere Como-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Tutte le info utili per seguire la sfida del Sinigaglia, valido per la prima giornata di Serie A: le possibili scelte di Fabregas e Sarri
Dove vedere Como-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Inizia il campionato per Como e Lazio. Allo stadio Sinigaglia, la squadra di Cesc Fabregas vuole iniziare al meglio il proprio percorso e continuare a stupire. I biancocelesti, invece, arrivano all'esordio con la stessa formazione (eccezion fatta per il rientro dai prestiti) della scorsa stagione, con Sarri che ha potuto così lavorare sin dal ritiro con la rosa al completo.

Como-Lazio, l'orario

Como-Lazio si disputerà oggi, domenica 24 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Sinigaglia di Como.

Dove vedere Como-Lazio in diretta tv

Como-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, sul canale 202. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita tra la squadra di Fabregas e quella di Sarri in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le possibili formazioni di Fabregas e Sarri

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Sergi Roberto; da Cunha, Paz, Jesus Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Menke, Vigorito, Van der Brempt, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Perrone, Engehlhardt, Douvikas, Fadera, Cutrone, Azon, Addai.

Indisponibili: Kuhn, Dossena, Diao. Squalificati: -. Diffidati: -.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lu.Pellegrini, Lazzari, Hysaj, Cataldi, Belahyane, Basic, Pedro, Noslin, Dia.

Indisponibili: Isaksen, Vecino, Patric, Gigot. Squalificati: Romagnoli. Diffidati: -.

