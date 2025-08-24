Dove vedere Cagliari-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Per uno è un debutto, per l'altro un ritorno. Parliamo di Pisacane e Pioli, i due allenatori che si sfideranno in Cagliari-Fiorentina, gara valida per la prima giornata di Serie A. I sardi negli ultimi giorni di mercato hanno visto partire Zortea e Piccoli e dovranno sopperire alla loro assenza, la Fiorentina vuole partire al meglio anche in campionato dopo la vittoria nell'andata del preliminare di Conference League.
Cagliari-Fiorentina, l'orarioCagliari-Fiorentina si disputerà oggi, domenica 24 agosto, alle ore 18:30 all'Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Fiorentina in diretta tvCagliari-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cagliari-Fiorentina, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita tra la squadra di Pisacane e quella di Pioli in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili formazioni di Pisacane e PioliCAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Zito Luvumbo, S.Esposito, Felici. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Iliev, Ciocci, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsov, Gaetano, Deiola, Di Pardo, Cavuoti, Vinciguerra, Borrelli.
Indisponibili: Radunovic, Pavoletti, Pintus. Squalificati: -. Diffidati: -.
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lu.Pellegrini, Lazzari, Hysaj, Cataldi, Belahyane, Basic, Pedro, Noslin, Dia.
Indisponibili: Kouame. Squalificati: -. Diffidati: -.
