Dove vedere Cagliari-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario e formazioni ufficiali

Per uno è un debutto, per l'altro un ritorno. Parliamo di Pisacane e Pioli, i due allenatori che si sfideranno in Cagliari-Fiorentina, gara valida per la prima giornata di Serie A. I sardi negli ultimi giorni di mercato hanno visto partire Zortea e Piccoli e dovranno sopperire alla loro assenza, la Fiorentina vuole partire al meglio anche in campionato dopo la vittoria nell'andata del preliminare di Conference League.