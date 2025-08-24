Il gol annullato a Castellanos in Como-Lazio inaugura l'ultima novità del Var

La sfida del Sinigaglia tra Como e Lazio ha inaugurato il nuovo protocollo del Var, con l'arbitro che ha dato comunicazione immediata a tutto lo stadio del gol tolto a biancocelesti. Mentre la squadra di casa guidava il match per 1-0, Castellanos è scappato alle spalle della difesa e, dopo un pregevole controllo, ha battuto Butez segnando la rete del pari. Il Var ha però cancellato la prima firma stagionale del Taty, finito in fuorigioco per centimetri.