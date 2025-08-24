Como-Lazio diretta: segui il debutto di Sarri contro Fabregas LIVE

COMO - Inizia anche il campionato della Lazio , attesa dalla difficile trasferta a Como contro la squadra di Fabregas. Sarri incrocia Cesc, di nuovo, come ai tempi del Chelsea quando Mau allenava lo spagnolo. Oggi al Sinigaglia si ritrovano l'uno di fronte all'altro, il maestro contro l'allievo. La Lazio, che non ha potuto rinforzarsi tramite il mercato, dovrà fare i conti con qualche defezione: non ci saranno Romagnoli (squalificato due turni), Isaksen (reduce dalla mononucleosi), Vecino (infortunato), Patric (infortunato) e Gigot (autoescluso, è sul mercato). Sarri ha voglia di capire se questa vecchia Lazio può funzionare quanto una nuova. Parola al campo, dunque: segui in diretta la partita e tutti gli aggiornamenti.

18:48

16' - Giallo per Nico Paz

Brutto fallo di Nico Paz su Cataldi, Manganiello tira fuori il giallo.

18:47

15' - Ramon pericoloso, rischia la Lazio

Ramon, in proiezione offensiva, chiede e ottiene l'uno-due con Vojvoda, si libera in area con una finta da centrocampista e poi lascia partire il sinistro, conclusione però altissima.

18:44

12' - Si vede la Lazio con Tavares

Molto meglio il Como in questo avvio, tiene il pallone e pressa alto. La Lazio si affaccia solo con Tavares, ma il suo destro è totalmente sballato.

18:36

4' - Primo affondo del Como

Jesus Rodriguez recupera e imbuca in profondità per Douvikas, è bravo Provstgaard a chiudere in scivolata in corner.

18:31

1' - Inizia Como-Lazio!

Fischio d'inizio, si gioca al Sinigaglia. Primo pallone gestito dal Como, Lazio in maglia bianca.

18:26

Sinigaglia pieno, squadre in campo

Manca sempre meno al via ufficiale del campionato di Como e Lazio. Squadre in campo, ci siamo.

18:15

Riscaldamento finito, tra poco si inizia

Riscaldamento intendo per Como e Lazio, tra poco si parte. Le telecamere hanno indugiato per qualche secondo sul dialogo avuto tra Patric e Morata, entrambi spangoli, vicino alle panchine.

17:58

Le parole di Vojvoda e Gila

Vojvoda a Sky: "Felici contenti dell'inizio, vogliamo vedere un Como che lotta con tutti. Como da Europa? Non sentiamo la pressione che arriva da fuori, sappiamo le nostre qualità, ognuno porta qualcosa, vogliamo continuare così". Le parole di Gila a Sky: "Niente mercato? è un fattore negativo, ma siamo tranquilli perché la squadra ha qualità e Sarri ci trasmette un'idea i calcio chiara. vogliamo 3 punti, possiamo fare un bel campionato anche senza rinforzi. I tifosi non solo della Lazio, ma del calcio, vivono l'assenza di mercato come negativa, ma per noi è una sfida per dimostrare il nostro livello".

17:52

Fabregas: "Sarri è speciale, mi colpiva la sua idea di calcio"

Fabregas a Sky: "Non abbiamo esterni disponibili, andiamo così. Diao nemmeno in panchina? Non sembrava niente di grave, sentiva dolore ma con il secondo test non è andata bene. Starà fuori ancora. Sarri? Mi colpiva la sua idea, studia tutto, è tutto molto strutturato e studiato. Ho un buon rapporto, è una persona di calcio, è speciale".

17:48

Rovella: "Mia figlia un'emozione unica, ma volevo essere accanto alla squadra"

Rovella, a cui è appena nata la figlia Venere, parla a Sky prima della partita: "È stata un'emozione forte, una notte particolare, la più bella della mia vita. Sono felice di essere qui però vicino alla squadra, è importante esserci. Spero di regalarmi una vittoria qui. È stata una nottata impegnativa, farò il tifo per i miei compagni dalla panchina. Il mercato bloccato? Non abbiamo alibi, siamo uniti, dobbiamo migliorare perché non siamo arrivati in Europa per poco anche se lo meritavamo, dobbiamo tornare lì dove la Lazio merita. Dobbiamo lavorare e dare il meglio in allenamento. Sarri? È un maestro, mi insegna tanti particolari soprattutto nel mio ruolo, può farti migliorare, lo ascolto sempre durante la settimana. È un orgoglio essere alllenato da lui".

17:40

Como, la formazione ufficiale di Fabregas

COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Jesus Rodriguez; Allenatore: Fabregas.

17:32

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

17:27

Il dato che fa ben sperare Sarri e quello che preoccupa la Lazio...

I numeri parlano chiaro: i biancocelesti hanno vinto cinque delle ultime sei partite di debutto stagionale in Serie A (83% di successi). Lo stesso bottino che avevano ottenuto nei dieci precedenti esordi (cinque successi, due pareggi e tre sconfitte, con una percentuale di vittorie pari al 50%). Un trend netto, che dimostra come la squadra sia riuscita a partire col piede giusto molto più spesso rispetto al passato. Tuttavia, c’è un dato che accende la spia: l’unica sconfitta in questo parziale è arrivata proprio nell’ultimo esordio in trasferta, il 20 agosto 2023 a Lecce, con il ko per 2-1 al Via del Mare.

17:20

Il calendario e i precedenti di Como e Lazio

