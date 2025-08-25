Dove vedere Udinese-Verona in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Ad aprire il lunedì delle gare valide per la prima giornata di Serie A è Udinese-Verona. Al Bluenergy Stadium scocca l'ora del debutto per i bianconeri di Runjaic e i gialloblù di Zanetti, a caccia dei primi punti per muovere la classifica e iniziare il campionato 2025/26 con il piede giusto.