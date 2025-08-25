Dove vedere Udinese-Verona in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Ad aprire il lunedì delle gare valide per la prima giornata di Serie A è Udinese-Verona. Al Bluenergy Stadium scocca l'ora del debutto per i bianconeri di Runjaic e i gialloblù di Zanetti, a caccia dei primi punti per muovere la classifica e iniziare il campionato 2025/26 con il piede giusto.
Udinese-Verona, l'orario
Udinese-Verona è in programma oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine.
Dove vedere Udinese-Verona in diretta tvUdinese-Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky, che hanno inserito l'opzione nel proprio abbonamento, Udinese-Verona sarà visibile anche su DAZN 1 sul canale 214 di Sky.
Udinese-Verona, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Udinese-Verona anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Runjaic e Zanetti
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlström, Atta, Zemura; Bravo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Bertola, Kabasele, Goglichidze, Kamara, Zarraga, Piotrowski, Miller, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Vinciati, Bayo. Allenatore: Runjaic.
Indisponibili: Okoye.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernade, Niasse, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Kurti, Nelsson, Slotsager, Belghali, Charlys, Fallou, Harroui , Kastanos, Mitrovic, Livramento, Sarr, Lambourde, Ajayi. Allenatore: Zanetti.
Indisponibili: Suslov, Valentini, Yellu.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
Ad aprire il lunedì delle gare valide per la prima giornata di Serie A è Udinese-Verona. Al Bluenergy Stadium scocca l'ora del debutto per i bianconeri di Runjaic e i gialloblù di Zanetti, a caccia dei primi punti per muovere la classifica e iniziare il campionato 2025/26 con il piede giusto.
Udinese-Verona, l'orario
Udinese-Verona è in programma oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine.