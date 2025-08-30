Dove vedere Napoli-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Nella seconda giornata di campionato di Serie A, il Napoli torna in casa. Dopo la vittoria contro il Sassuolo al Mapei della prima giornata, la squadra di Antonio Conte al "Maradona" accoglie il Cagliari, a pochi mesi di distanza dall'incontro tra le due squadre che ha consegnato lo Scudetto. La squadra di Pisacane, invece, all'esordio ha trovato il pareggio contro la Fiorentina.

Napoli-Cagliari, l'orario

Napoli-Cagliari si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta tv

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Cagliari, dove vederla in streaming