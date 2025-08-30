Dove vedere Bologna-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Roma all'Olimpico, il Bologna di Vincenzo Italiano torna al Dall'Ara, il giorno dopo aver scoperto il proprio percorso in Europa League. Gli avversari dei rossoblù sarà il Como di Cesc Fabregas. La squadra lombarda nella gara di esordio ha battuto per 2-0 la Lazio.
Bologna-Como, l'orario
Bologna-Como si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Dall'Ara di Bologna.
Dove vedere Bologna-Como in diretta tv
Bologna-Como sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Como, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Dall'Ara in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e FabregasBOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Posch, Lucumì, Lykogiannis, De Silvestri, Corazza, Moro, Pobega, Fabbian, Bernardeschi, Rowe, Karlsson, Dallinga, Dominguez.
Indisponibili: Casale, Immobile, Holm. Squalificati: -. Diffidati: -.
COMO (4-3-2-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez, Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Menke, Vigorito, Van der Brempt, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Caqueret, Engelhardt, Sergi Roberto, Morata, Kuhn, Gabrielloni.
Indisponibili: Dossena, Diao. Squalificati: -. Diffidati: -.
