Dove vedere Bologna-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Roma all'Olimpico, il Bologna di Vincenzo Italiano torna al Dall'Ara, il giorno dopo aver scoperto il proprio percorso in Europa League . Gli avversari dei rossoblù sarà il Como di Cesc Fabregas. La squadra lombarda nella gara di esordio ha battuto per 2-0 la Lazio.

Bologna-Como, l'orario

Bologna-Como si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Como in diretta tv

Bologna-Como sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Como, dove vederla in streaming