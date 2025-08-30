Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Bologna-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Prima in casa per la squadra di Italiano dopo il ko a Roma. Gli uomini di Fabregas vogliono dare seguito al successo all'esordio: le possibili scelte di formazione

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Roma all'Olimpico, il Bologna di Vincenzo Italiano torna al Dall'Ara, il giorno dopo aver scoperto il proprio percorso in Europa League. Gli avversari dei rossoblù sarà il Como di Cesc Fabregas. La squadra lombarda nella gara di esordio ha battuto per 2-0 la Lazio.

Bologna-Como, l'orario

Bologna-Como si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Como in diretta tv

Bologna-Como sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Dall'Ara in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Italiano e Fabregas

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Posch, Lucumì, Lykogiannis, De Silvestri, Corazza, Moro, Pobega, Fabbian, Bernardeschi, Rowe, Karlsson, Dallinga, Dominguez.

Indisponibili: Casale, Immobile, Holm. Squalificati: -. Diffidati: -.

COMO (4-3-2-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez, Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Menke, Vigorito, Van der Brempt, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Caqueret, Engelhardt, Sergi Roberto, Morata, Kuhn, Gabrielloni.

Indisponibili: Dossena, Diao. Squalificati: -. Diffidati: -.

