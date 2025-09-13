Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lilian Thuram e la reazione in tribuna dopo i gol dei figli in Juve-Inter: lo sguardo è virale

Il sorriso dell'ex difensore bianconero, presente in tribuna allo Stadium, al momento del 3-3 della squadra di Tudor: Khéphren risponde a Marcus
Succede di tutto allo Stadium di Torino, dove Juve ed Inter hanno dato vita ad una partita ricca di gol ed emozioni. Protagonisti i fratelli Thuram, con papà Lilian presente in tribuna per assistere al confronto tra Khéphren e Marcus, entrambi a segno nella ripresa.

Juve-Inter, a segno i fratelli Thuram: papà Lilian se la ride in tribuna

Prima il gol del 3-2 di Marcus Thuram per l'Inter di Cristian Chivu, poi il 3-3 targato Khéphren Thuram. Due colpi di testa vincenti che fanno felice papà Lilian, inquadrato dalle telecamere di DAZN in occasione del momentaneo pareggio della Juve. Un sorriso e una reazione che equivalgono al sorprendente finale dello Stadium, per una partita e un risultato incredibili. 4-3 il finale, in favore dei bianconeri. E in un modo o nell'altro, a casa Thuram si farà festa in ogni caso.

 

