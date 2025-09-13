Marotta a Dazn: "Con Chivu parlo sempre, ha esperienza e ha giocato tante gare contro la Juve, non aveva bisogno di miei suggerimenti. Il derby d'Italia va oltre i tre punti, ma spero sia uno spot per il nostro calcio. Due nomi su cui punterei? Tra i giovani, Pio Esposito e Sucic possono avere le chance maggiori per fare bene quest'anno".

Juve in attesa, è l'Inter a fare la partita, a muovere il pallone e a pressare alto soffocando sul nascere l'iniziativa bianconera.

Cambia marcia Yildiz e imbuca per Kalulu, Carlos Augusto chiude in extremis e poi anche il tiro di Vlahovic viene respinto.

17:38

Le parole dei fratelli Thuram

Marcus Thuram a Dazn: "L'obiettivo è essere letali in area in tutte le posizioni e fare gol in tutti i modi. Mio fratello? Adesso siamo abituati a sfidarci, io spero di vincere. Sa cosa penso di lui". Khephren Thuram: "Marcus pensa che sono forte e che posso fare la differenza. Tudor non ha parlato solo di mio fratello ma di tutti, dobbiamo giocare con coraggio e personalità. Idoli? Pogba, Vieira e Yaya Touré, sono i miei tre preferiti".

17:33

Squadre in campo per il riscaldamento

Prosegue il riscaldamento delle squadre. Accolta con un boato la Juve, fischi per l'Inter.

17:29

La RefCam esordisce in Juve-Inter

Una grande novità oggi in Juve-Inter: debutta la RefCam. Ecco cosa è e come funziona. LEGGI TUTTO

17:20

Inter, occhio a Yildiz

Nella gara d’andata dello scorso campionato Yildiz (19 anni e 176 giorni) è diventato il più giovane giocatore a segnare almeno due gol in una singola sfida tra Inter e Juventus nella storia della Serie A: nessun giocatore bianconero con meno di 21 anni ha realizzato più centri contro i nerazzurri in campionato (due anche per Pietro Anastasi).

17:11

Le scelte di Tudor e Chivu

Tudor senza nuovi acquisti dal primo minuto. McKennie si muove sulla fascia sinistra, scelto Vlahovic e non David, Koopmeiners trequartista. Chivu si affida ad Akanji, debutto per lui, e a Carlos Augusto al posto di Dimarco.

17:06

Le formazioni ufficiali di Juve-Inter: Vlahovic titolare

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

17:02

Poco Lautaro contro la Juve

Lautaro Martinez ha segnato solo due reti in 14 gare di campionato contro la Juventus, solo contro il Genoa (571) l’attaccante dell’Inter ha registrato un peggior rapporto tra minuti giocati e gol (518) tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A.

16:57

I numeri di Juve-Inter

L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei gare di Serie A contro la Juventus (2N, 3P): 1-0 il 4 febbraio 2024, con un’autorete di Gatti; in generale, quella dei bianconeri è la formazione che ha sconfitto più volte i nerazzurri nella competizione (88).

Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Inter nel girone d’andata di Serie A sono terminate in parità, dopo che nessuna delle precedenti tre si era chiusa in equilibrio (un successo nerazzurro e due juventini).

La Juve è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro l’Inter in campionato (8V, 3N), l’unico successo nerazzurro nel periodo all’Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022 (0-1 con gol di Calhanoglu su rigore).