Dove vedere Juve-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Il giorno del derby d'Italia . Nella terza giornata di campionato di Serie A, si sfidano Juventus e Inter . All'Allianz Stadium, la squadra di Tudor vuole ottenere la terza vittoria in altrettante partite in questo avvio di stagione, mentre i neroazzurri di Chivu sono già chiamati alla vittoria per cancellare il ko dell'ultimo turno contro l'Udinese.

Juve-Inter, l'orario

Juve-Inter si disputerà oggi, sabato 13 settembre, alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Inter in diretta tv

Juve-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Inter, dove vederla in streaming