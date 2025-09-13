Dove vedere Juve-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Il giorno del derby d'Italia. Nella terza giornata di campionato di Serie A, si sfidano Juventus e Inter. All'Allianz Stadium, la squadra di Tudor vuole ottenere la terza vittoria in altrettante partite in questo avvio di stagione, mentre i neroazzurri di Chivu sono già chiamati alla vittoria per cancellare il ko dell'ultimo turno contro l'Udinese.
Juve-Inter, l'orario
Juve-Inter si disputerà oggi, sabato 13 settembre, alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Inter in diretta tv
Juve-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Inter, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Allianz Stadium in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Tudor e ChivuJUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners; Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Rouhi, Adzic, Kostic, Conceicao, Openda, Vlahovic.
Indisponibili: Milik, Cabal, Miretti, Zhegrova. Squalificati: Cambiaso. Diffidati: -.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Bonny, P.Esposito.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
