Dove vedere Juve-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

All'Allianz Stadium è tempo di derby d'Italia. Tudor per la terza vittoria di fila, Chivu per evitare la seconda sconfitta. Le possibili scelte di formazione
Dove vedere Juve-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Il giorno del derby d'Italia. Nella terza giornata di campionato di Serie A, si sfidano Juventus e Inter. All'Allianz Stadium, la squadra di Tudor vuole ottenere la terza vittoria in altrettante partite in questo avvio di stagione, mentre i neroazzurri di Chivu sono già chiamati alla vittoria per cancellare il ko dell'ultimo turno contro l'Udinese.

Juve-Inter, l'orario

Juve-Inter si disputerà oggi, sabato 13 settembre, alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Inter in diretta tv

Juve-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Allianz Stadium in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Tudor e Chivu

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners; Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Rouhi, Adzic, Kostic, Conceicao, Openda, Vlahovic.

Indisponibili: Milik, Cabal, Miretti, Zhegrova. Squalificati: Cambiaso. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Bonny, P.Esposito.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
 

 

 

 

 

 

 

