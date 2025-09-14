Moviola Fiorentina-Napoli, Zufferli controlla: evidente il rigore su Anguissa

Fiorentina-Napoli

Zufferli: 6,5

L'intera macchina arbitrale si deve subito mettere in moto e funziona: al 3’ Comuzzo stende Anguissa nell'area della Fiorentina. Zufferli non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Sull'intervento falloso del difendente non ci sono dubbi: è evidente. La scelta di campo è corretta, ma il Var Aureliano, una volta constatato questo, deve verificare anche la posizione di Di Lorenzo che ha alimentato l'azione che è sempre rimasta in mano al Napoli anche dopo il salvataggio di Gosens che non fa cambiare la fase di possesso. Ma il fuorigioco non c'è e, dunque, dopo un check di qualche minuto, viene confermato il rigore.