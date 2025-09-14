Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Moviola Fiorentina-Napoli, Zufferli controlla: evidente il rigore su Anguissa

Gli episodi più discussi della sfida tra i viola di Pioli e gli azzurri di Conte
Moviola Fiorentina-Napoli, Zufferli controlla: evidente il rigore su Anguissa© LAPRESSE
Dario Cervellati
2 min

Fiorentina-Napoli

Zufferli: 6,5

L'intera macchina arbitrale si deve subito mettere in moto e funziona: al 3’ Comuzzo stende Anguissa nell'area della Fiorentina. Zufferli non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Sull'intervento falloso del difendente non ci sono dubbi: è evidente. La scelta di campo è corretta, ma il Var Aureliano, una volta constatato questo, deve verificare anche la posizione di Di Lorenzo che ha alimentato l'azione che è sempre rimasta in mano al Napoli anche dopo il salvataggio di Gosens che non fa cambiare la fase di possesso. Ma il fuorigioco non c'è e, dunque, dopo un check di qualche minuto, viene confermato il rigore.

Disciplina

L'arbitro è sempre in controllo della partita. Le insidie non sono tante, ma lui non commette particolari errori. A livello disciplinare l'unica ammonizione è per le proteste di Pioli che scaglia il pallone a terra. Decisione giusta.

VAR: Aureliano 6,5

Interventi corretti. È subito coinvolto per verificare l'azione che porta al rigore per il Napoli e poi sul gol di Ranieri deve verificare la spinta su Anguissa, ma è giusto lasciare la valutazione dell'intervento all'arbitro in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

