La Lazio sbatte su Muric: con il Sassuolo arriva la seconda sconfitta in campionato

La Lazio incassa la seconda sconfitta in tre partite di campionato: al Mapei Stadium vince il Sassuolo 1-0 grazie ad un gol di Fadera. I biancocelesti vengono puniti in una delle poche disattenzioni difensive, ma soprattutto trovano di fronte un ostacolo quasi insormontabile alle loro ambizioni: il portiere Muric, che respinge ogni colpo della Lazio e in particolare compie un autentico miracolo su Zaccagni quando il match era ancora sullo 0-0. Da sottolineare anche la prestazione dell'intramontabile Matic: ottima la sua partita, tutta senso della posizione ed esperienza. Per il Sassuolo è la prima vittoria in questa stagione.