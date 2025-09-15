Milan, l'esito degli esami di Maignan dopo l'infortunio con il Bologna

Durante la gara tra Milan e Bologna a San Siro, valida per la terza giornata di Serie A, Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo al 54’ minuto. L’estremo difensore francese si era accasciato a terra lamentando un dolore al polpaccio e, al termine della sfida, ha abbandonato San Siro aiutandosi con le stampelle.