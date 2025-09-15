Milan, l'esito degli esami di Maignan dopo l'infortunio con il Bologna

Durante la gara tra Milan e Bologna a San Siro, valida per la terza giornata di Serie A, Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo al 54’ minuto. L’estremo difensore francese si era accasciato a terra lamentando un dolore al polpaccio e, al termine della sfida, ha abbandonato San Siro aiutandosi con le stampelle.
Milan, l'esito degli esami di Maignan
La preoccupazione per le sue condizioni è stata alta fin da subito, ma gli esami effettuati hanno escluso lesioni muscolari. Il Milan, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che non ci sono danni significativi e che il portiere verrà monitorato giorno per giorno. Lo staff medico valuterà l’evoluzione del problema, così da stabilire i tempi del rientro in campo senza forzare i tempi di recupero.