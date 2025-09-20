Dove vedere Udinese-Milan in tv? Dazn o sky, orario

Il sabato della quarta giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Bologna e Genoa . Gli uomini di Massimiliano Allegri (che non sarà in panchina, squalificato) vogliono dare continuità al successo ottenuto contro il Bologna, allo stesso modo l'Udinese cerca la terza vittoria di fila, dopo quelle con l' Inter e con il Pisa.

Udinese-Milan, l'orario

Udinese-Milan si disputerà oggi, sabato 20 settembre, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine

Dove vedere Udinese-Milan in diretta tv

Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.