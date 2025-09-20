Udinese-Milan diretta: segui la partita di Serie A LIVE

Dopo la sconfitta al debutto con la Cremonese, il Milan ha ripreso a viaggiare, con due successi consecutivi su Lecce e Bologna, e questa sera cerca in Friuli un risultato importante, contro una Udinese già capace di fare lo scherzetto all'Inter a San Siro. Così, la sifda del Bluenergy Stadium si annuncia ancora più incerta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio...
20:01
I precedenti in Friuli tra Udinese e Milan
I precedenti ufficiali tra Udinese e Milan nelle gare giocate in Friuli sono 52, con bilancio di 15 affermazioni dei padroni di casa, 19 pareggi e 18 successi dei rossoneri.
19:52
La formazione ufficiale dell'Udinese
UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. All.: Runjaic
19:51
L'undici ufficiale del Milan
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All.: Allegri
19:35
Udinese-Milan, come seguirla in tv e streaming
A chiudere il sabato della 4ª giornata di Serie A, c'è Udinese-Milan, sfida che misurerà le ambizioni di entrambe le squadre, partendo dal rispettivo avvio di campionato. LEGGI QUI
Bluenergy Stadium - Udine