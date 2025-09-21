Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Lazio-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Tutte le informazioni sul derby dell'Olimpico, valida per la quarta giornata di Serie A: le scelte di formazione

Derby di Roma nella quarta giornata di Serie A: all'Olimpico si sfidano la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gian Piero Gasperini, rispettivamente a tre e sei punti in classifica dopo tre turni di campionato.

Lazio-Roma, l'orario

Lazio-Roma si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le formazioni ufficiali di Sarri e Gasperini

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Castellanos, Noslin, Isaksen, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Cataldi, Pinelli, Farcomeni. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Vecino, Lazzari.

Squalificati: - Diffidati: -

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: Wesley, Bailey, Dybala.

Squalificati: - Diffidati: -

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Derby di Roma nella quarta giornata di Serie A: all'Olimpico si sfidano la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gian Piero Gasperini, rispettivamente a tre e sei punti in classifica dopo tre turni di campionato.

Lazio-Roma, l'orario

Lazio-Roma si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Le probabili formazioniSerie A, la classifica
1
Dove vedere Lazio-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le formazioni ufficiali di Sarri e Gasperini