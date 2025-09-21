Dove vedere Lazio-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Derby di Roma nella quarta giornata di Serie A: all'Olimpico si sfidano la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gian Piero Gasperini, rispettivamente a tre e sei punti in classifica dopo tre turni di campionato.
Lazio-Roma, l'orario
Lazio-Roma si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv
Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lazio-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Sarri e Gasperini
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Castellanos, Noslin, Isaksen, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Provstgaard, Cataldi, Pinelli, Farcomeni. Allenatore: Sarri.
Indisponibili: Vecino, Lazzari.
Squalificati: - Diffidati: -
ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: Vasquez, Gollini, El Aynaoui, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini.
Indisponibili: Wesley, Bailey, Dybala.
Squalificati: - Diffidati: -
