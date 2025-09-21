Dove vedere Lazio-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Derby di Roma nella quarta giornata di Serie A : all'Olimpico si sfidano la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gian Piero Gasperini , rispettivamente a tre e sei punti in classifica dopo tre turni di campionato.

Lazio-Roma, l'orario

Lazio-Roma si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Roma in diretta tv

Lazio-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.