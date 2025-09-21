Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lazio-Roma derby diretta: segui la sfida dell'Olimpico oggi LIVE

Alle 12:30 la gara tra la squadra di Sarri e quella di Gasperini: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Lazio
Lazio
Roma
Roma
12:30
Serie A - 21.09.2025
Stadio Olimpico

Lazio
12:30
Roma
4 min
Alle 12:30 all'Olimpico va in scena il derby tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma di Gian Piero Gasperini, match valido per la quarta giornata di Serie A: i biancocelesti hanno raccolto tre punti finora in campionato mentre i giallorossi sono a sei. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport - Stadio.

9:40

Dove vedere Lazio-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Tutte le informazioni sul derby dell'Olimpico, valida per la quarta giornata di Serie A: LEGGI QUI!

9:26

Il ritiro, il brunch, la palestra: così Lazio e Roma arrivano a un derby mondiale

Si gioca alle 12: 30, orario abbastanza inedito per il derby. Qualche ex giocatore, in questi giorni, sussurrava: "Ai miei tempi sarebbe stato meglio, magari il tempo sarebbe passato prima". Oggi non è più così. Oggi si dorme prima della partita anche se sia a Formello sia a Trigoria la sveglia suona presto. Il programma è quello di una partita all'ora di pranzo: sveglia, colazione rapida, attivazione muscolare in palestra, rapido brunch, partenza per lo stadio. Intorno alle 11, massimo 11.15, le due squadre saranno all'Olimpico. Tutto esaurito - cordoni di sicurezza permettendo -, con oltre 62mila spettatori. Attese coreografie, da una parte e dall'altra...

LEGGI LA NEWS

9:24

Roma, la probabile formazione di Gasperini

Per guardare il probabile undici dei giallorossi, CLICCA QUI!

9:10

Lazio, la probabile formazione di Sarri

Per guardare il probabile undici dei biancocelesti, CLICCA QUI!

Roma - Stadio Olimpico

 

Lazio-Roma