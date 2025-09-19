Totti e il derby senza freni: “La Roma ha il gruppo, la Lazio invece…”

Francesco Totti e il derby di Roma , un binomio indissolubile. A due giorni dalla stracittadina, l’ex capitano giallorosso ha raccontato emozioni, ricordi e sensazioni legate a una partita che, a suo dire, è diversa da tutte le altre. “ Derby diverso da tutti gli altri . Una partita naturalmente difficile, naturalmente bella, naturalmente difficile da giocare. Poi, soprattutto, perché Roma la vive diversamente da tutto il resto”, ha spiegato.

Le parole di Totti in vista di Roma-Lazio

Per Totti non esiste un derby migliore degli altri, ma la magia di quella sfida resta unica: “Ogni derby è diverso, vinto, perso, pareggiato. È sempre significativo. È normale che quelli vinti siano quelli più da ricordare. Però, già partecipare a quella partita è una sensazione indimenticabile. Solo chi è romano capisce l’importanza e il valore di questa partita”. Guardando alla sfida di domenica, l’ex numero 10 vede grande incertezza: “Siamo alle prime partite di campionato. Può succedere di tutto. L’ultima partita non è andata bene per entrambe le squadre. Perciò, penso che domenica cercheranno di riscattarsi il più possibile”.

"Chi mi intriga di più nella Roma? Il gruppo"

Totti non si nasconde sulle difficoltà mostrate dai giallorossi nell’ultimo turno: “Penso sia mancata la mentalità, la cattiveria, la voglia di vincere. Forse hanno preso un po’ sotto gamba la partita. Pensavano che dopo le prime due vittorie consecutive fosse un po’ più facile. Invece, poi, il campo verde è quello che decreta tutto”. Nessun nome singolo da segnalare per lui, ma un concetto chiaro: “Chi mi intriga di più? Io penso il gruppo. Perché tanto il singolo non può fare tanto. È l’unico modo per cambiare pagina, rimanere uniti, cercare di fare una grande partita, una grande determinazione. Penso che con questa cosa riesci a fare risultato”. Sull’altra sponda, però, Totti individua in Zaccagni il giocatore più pericoloso: “Zaccagni è quello un po’ più determinante. Però, penso che con il modulo che adotterà Gasperini farà una bella gabbia su di lui”.