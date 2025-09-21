Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gasperini diretta: segui la conferenza stampa e le parole dopo Lazio-Roma LIVE

Leggi tutte le dichiarazioni dell'allenatore dei giallorossi al termine del derby dell'Olimpico, deciso da Pellegrini: aggiornamenti in tempo reale
Gasperini diretta: segui la conferenza stampa e le parole dopo Lazio-Roma LIVE
Allo stadio Olimpico è stato il giorno di Lazio-Roma, derby valido per la quarta giornata di Serie A. I giallorossi hanno vinto grazie a un gol al 38' di Pellegrini. Mandato in archivio il match spazio al post gara con le interviste in conferenza stampa e diretta tv. Leggi tutte le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini al termine del match. Segui la diretta di CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

14:35

Pellegrini, la mossa vincente di Gasperini

Lorenzo Pellegrini è stato la mossa vincente di Gian Piero Gasperini: mandato in campo a sorpresa, ha deciso la partita con il suo quarto gol in un derby.

14:30

Lazio-Roma 0-1

La Roma ha vinto il derby grazie a un gol di Pellegrini al 38'. Gian Piero Gasperini, che ha sorpreso tutti mandando in campo il match-winner dall'inizio, è pronto a commentare in diretta tv e conferenza stampa il successo contro i biancocelesti.

