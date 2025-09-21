Dove vedere Inter-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

L' Inter di Cristian Chivu ospita il Sassuolo di Fabio Grosso nella quarta giornata di Serie A : i nerazzurri arrivano al match con tre punti in classifica e dopo la vittoria contro il PSV in Champions League mentre i neroverdi hanno vinto contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato.

Inter-Sassuolo, l'orario

Inter-Sassuolo si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta tv

Inter-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.