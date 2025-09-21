Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Inter-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Tutte le informazioni sulla sfida valida per la quarta giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione
Dove vedere Inter-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

L'Inter di Cristian Chivu ospita il Sassuolo di Fabio Grosso nella quarta giornata di Serie A: i nerazzurri arrivano al match con tre punti in classifica e dopo la vittoria contro il PSV in Champions League mentre i neroverdi hanno vinto contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato.

Inter-Sassuolo, l'orario

Inter-Sassuolo si disputerà oggi, domenica 21 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta tv

Inter-Sassuolo sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Chivu e Grosso

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 42 Palacios, 36 Darmian, 95 A. Bastoni, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 14 Bonny, 10 L. Martinez.

Indisponibili: - Squalificati: -

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 5 Candé, 6 Walukiewicz, 15 Pieragnolo, 19 Romagna, 11 Boloca, 35 Lipani, 42 Thorstvedt, 44 Iannoni, 77 Pierini, 7 Volpato, 9 Cheddira, 14 Skjellerup, 20 Fadera, 24 Moro.

Indisponibili: Paz

Squalificati: - Diffidati: -

