Inter-Sassuolo 2-1: decidono Dimarco e Carlos Augusto

L’ Inter riparte anche in campionato. Dopo l’ Ajax in Champions , batte il Sassuolo per archiviare quelle due sconfitte consecutive con Udinese e Juve e rilanciarsi in Serie A. Dimarco la sblocca quasi subito, al 14’, poi la squadra di Chivu ha tante occasioni per raddoppiare ma non capitalizza, tenendo aperta la partita. All’82’ arriva il gol di Carlos Augusto , che sembra chiudere i giochi, ma dopo soli due minuti Cheddira la riapre, firmando il suo primo gol con la maglia del Sassuolo. C’è da soffrire fino alla fine per i nerazzurri, anche perché la rete di Frattesi all’86’ viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Alla fine Chivu si porta a casa i tre punti e comincia a risalire la classifica. Se non segnano gli attaccanti, ci pensano gli esterni: ottima la prova di Carlos Augusto, tra i migliori in campo. Pio Esposito , titolare accanto a Thuram , illumina San Siro e nella ripresa rischia di segnare il suo primo gol in Serie A con una rovesciata pazzesca, ma Muric si oppone con un grande riflesso. L'appuntamento è solo rimandato, ma i tifosi nerazzurri sono sempre più certi di avere un diamante prezioso in casa. Grosso se la gioca a viso aperto e bene, però alla fine resta a bocca asciutta.

L’Inter la sblocca subito

Chivu sceglie l’alternanza tra i pali, come aveva spoilerato alla vigilia dicendo che un Martinez avrebbe giocato, e non era Lautaro, ancora in panchina a scopo precauzionale. Al posto di Sommer c'è Josep Martinez, che non sfigura affatto. L’Inter è subito aggressiva e sfiora il vantaggio già al 7’ con una percussione di Carlos Augusto neutralizzata da un bell’intervento di Muric. I nerazzurri comunque ci mettono poco a sbloccarla: al 14’ Dimarco sfrutta al meglio l’assist di Sucic al termine di una bella azione avviata da Barella. Il Sassuolo prova a reagire e a rispondere con Berardi, che al 19’ non trova lo specchio della porta. La squadra di Chivu ha altre due chance per raddoppiare con Thuram ed Esposito, che però non riescono a capitalizzare.

Carlos Augusto e Cheddira

Al 61’ è il momento di Lautaro Martinez, che prende il posto di Thuram. Due minuti dopo però, è Pinamonti a far venire i brividi ai nerazzurri con un colpo di testa velenoso da ottima posizione: Josep Martinez si fa trovare pronto. L'Inter insiste e Carlos Augusto all’82’ trova il gol che aveva sfiorato all’inizio del match, con un’altra percussione delle sue: stavolta la palla entra, con la deviazione decisiva di Muharemovic. Troppo presto per festeggiare però, perché all'84' Cheddira dopo uno scambio con Berardi fulmina Josep Martinez e riapre il match. All’86’ Frattesi firma il tris, ma è in fuorigioco e Marinelli annulla. Finisce così, con una vittoria sofferta ma meritata: l’Inter rialza la testa. Il Sassuolo, che aveva trovato i primi tre punti contro la Lazio nella scorsa giornata, esce sconfitto da San Siro.