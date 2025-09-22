Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lucca, Spinazzola e il... fantacalcio: cosa hanno detto i due giocatori del Napoli dopo il Pisa

Le dichiarazioni dei due giocatori del Napoli dopo la vittoria al Maradona contro la squadra di Gilardino
Lucca, Spinazzola e il... fantacalcio: cosa hanno detto i due giocatori del Napoli dopo il Pisa
2 min

Simpatico siparietto tra Spinazzola e Lucca al termine di Napoli-Pisa, match terminato 3-2 per la squadra di Antonio Conte. L'ex Udinese, ai microfoni di Dazn, dal nulla se ne è uscito con un "ho preso Spinazzola al fantacalcio. E anche Lucca (sé stesso, ndr)".

Le parole di Spinazzola e Lucca sul fantacalcio

L'attaccante italiano del Napoli ha poi spiegato la scelta del compagno di squadra: "Quest'anno me la sentivo". E Spinazzola ha risposto a sua volta: "E io ho preso Lucca! Io credo tanto in Lorenzo perché per me è fortissimo. L'esultanza del mister è anche per quello, perché pretenda tanto da lui e lo sprona ogni minuto".

 

 

