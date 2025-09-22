Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli-Pisa diretta: segui la partita di Serie A LIVE

Conte può siglare il sorpasso su Tudor e dare il primo strappo al campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Napoli
Napoli
Pisa
Pisa
20:45
Serie A - 22.09.2025
Diego Armando Maradona

Napoli
20:45
Pisa
NAPOLI - Manca solo il Napoli e può riprendersi la vetta della Serie A, facendo quattro su quattro in questo avvio di campionato e allungando a +2 sulla Juve, fermata dal Verona. Al Maradona, ancora sold out, arriva il Pisa di Gilardino che ha già stoppato l'Atalanta alla prima giornata (1-1) e perso di misura contro Roma e Udinese. Soprattutto, per una nota di romanticismo, l'ex Albiol potrebbe fare il suo debutto stagionale e timbrare il suo ritorno in Serie A a 40 anni e 18 giorni proprio contro il Napoli, con cui ha giocato dal 2013 al 2019. Sentimenti a parte, Conte ha in mente il sorpasso, il primo strappo al campionato e l'imbattibilità da mantenere: gli azzurri non perdono - coppe a parte - dal primo marzo scorso. La striscia, la più lunga in corso nei maggiori cinque campionati europei (10 vittorie e 5 pareggi), è aperta e può essere allungata ulteriormente. Segui la diretta della partita.

19:32

I numeri di Napoli-Pisa

Napoli e Pisa contano 14 precedenti in Serie A, con sei successi partenopei e tre toscani (5N). In particolare, gli azzurri sono imbattuti nelle ultime sei gare contro la squadra di Gilardino, in cui hanno ottenuto quattro vittorie (2N).
Il Napoli è imbattuto in sei delle sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N), vincendo la più recente (2-1, 30 settembre 1990 - reti di Diego Maradona e Careca, Michele Padovano per i nerazzurri). I partenopei hanno battuto il Pisa per due match interni di fila soltanto nei primi due incroci del genere, a cavallo tra il 1969 e il 1983. 
Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette gare casalinghe in Serie A (1N), subendo solo quattro gol nel parziale; nello specifico, i partenopei potrebbero ottenere tre clean sheet di fila al Maradona in campionato per la prima volta dal periodo settembre-ottobre 2021.

19:31

Dove vedere Napoli-Pisa

Fischio d'inizio alle 20:45 al Maradona: ecco dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

Stadio Maradona, Napoli

