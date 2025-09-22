Dove vedere Napoli-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Il Napoli di Antonio Conte ospita il Pisa di Alberto Gilardino nella sfida che chiude la quarta giornata di Serie A: i partenopei arrivano alla gara a punteggio pieno in campionato, ma dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City, mentre i toscani hanno raccolto finora un punto in tre partite.
Napoli-Pisa, l'orario
Napoli-Pisa si disputerà oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.
Dove vedere Napoli-Pisa in diretta tv
Napoli-Pisa sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Pisa, dove vederla in streaming
Napoli-Pisa sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Gilaredino
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte
A disposizione: 32 Milinkovic-Savic, 25 Ferrante, 3 Gutierrez, 5 Juan Jesus, 7 Neres, 13 Rrahmani, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 68 Lobotka, 69 Ambrosino, 70 Lang.
Indisponibili: Contini, Lukaku
Squalificati: - Diffidati: -
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino
A disposizione: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 7 Leris, 8 Hojholt, 9 Meister, 11 Cuadrado, 14 Akinsanmiro, 19 Esteves, 21 Vural, 33 Calabresi, 36 Piccinini, 39 Albiol, 44 Denoon, 47 Lusuardi, 99 Lorran.
Indisponibili: Stengs
Squalificati: - Diffidati: -
