Dove vedere Napoli-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Napoli-Pisa, l'orario

Napoli-Pisa si disputerà oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Pisa in diretta tv

Napoli-Pisa, dove vederla in streaming

Napoli-Pisa sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.