Sulemana spaventa la Juve, Cabal non basta a Tudor: l'Atalanta in dieci pareggia allo Stadium

Dopo la frenata di Verona, ecco la sbandata con l'Atalanta. Prima lo spavento per il gol di Sulemana, poi il pareggio di Cabal: per la Juve arriva il terzo pareggio consecutivo contando anche la Champions. Molto imprecisa al tiro e poco attenta dietro nella prima parte di gara, la squadra di Tudor va sotto e rischia tanto, ma con coraggio e un po' di fortuna (che errore Kossonou) evita la prima sconfitta stagionale e anzi, nei minuti finali, va di nuovo vicina al ribaltone.

Palo di Kalulu, la Juve attacca

Tudor sorprende un po' tutti in avvio lanciando in attacco Openda con Adzic e Yildiz a supporto e Koopmeiners in mezzo al campo. Speculare Juric, con Samardzic, Sulemana e Krstovic in avanti e Pasalic a centrocampo. La Juve parte meglio e si vede subito: dopo 70 secondi Kalulu stacca di testa in area anticipando Zappacosta e colpendo il palo su cross dalla sinistra di Yildiz. L'Atalanta è troppo timida e al 4', su una disattenzione questa volta di Pasalic, Koopmeiners ruba palla e impegna Carnesecchi in angolo. Juric si sbraccia nervoso, Tudor applaude e vuole il gol. Che però tarda ad arrivare, nonostante le occasioni si moltiplichino. Su una bella incursione centrale di Cambiaso e dopo l'assist di Yildiz, Adzic va vicino al vantaggio con Carnesecchi che devia in angolo. Al 19' forse l'opportunità migliore, con un tiro di Thuram da fuori che, toccato da Pasalic, spiazza Carnesecchi e va fuori di pochi centimetri.

Sulemana-Cabal: botta e risposta

Se la Juve non concretizza, l'Atalanta prende coraggio e con il passare dei minuti avanza il proprio baricentro. Dopo due tentativi imprecisi di Krstovic, arriva l'affondo che sblocca un po' a sorpresa la partita. E' il 46' quando Adzic commette un grave errore in mezzo al campo facendosi rubare palla con la Juve scoperta, Sulemana salta Gatti, entra in area e con un preciso sinistro punisce Di Gregorio. I bianconeri accusano e in avvio di ripresa rischiano il colpo finale. Su una sorprendente disattenzione di Bremer, Krstovic si invola verso Di Gregorio sbagliando completamente la misura del tiro che si perde a lato. Tudor non ci sta e al 13' prova a cambiare inserendo Vlahovic e McKennie al posto di Adzic e Thuram. Juric risponde con De Ketelaere per Sulemana. Poi spazio anche per Zhegrova e Joao Mario. La mossa decisiva di Tudor è però quella forse più improbabile, con Cabal al posto di Bremer. Due minuti dopo l'ingresso in campo, il difensore colombiano approfitta di una clamorosa svista in area di Kossonou e supera Carnesecchi. L'Atalanta, stanca e nervosa, va presto in tilt e sotto la pressione bianconera finisce anche in inferiorità numerica. Al 35' de Roon interviene male su McKennie e viene espulso per somma di ammonizioni. La Juve resta in attacco per un quarto d'ora, recupero compreso, ma la difesa di Juric regge grazie a un Carnesecchi attento fino all'ultimo.