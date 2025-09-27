Lautaro e Pio Esposito rilanciano l'Inter: i nerazzurri sbancano Cagliari

Vince e convince l' Inter di Chivu , che dopo il doppio ko con Udinese e Juventus, infila il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League, proseguendo nel suo processo di crescita, che questa sera ha fornito marcati segnali, con una prova decisamente positiva all'Unipol Domus di Cagliari , contro un avversario in salute e in fiducia. È capitan Lautaro Martinez a riprendersi i riflettori, dopo averli lasciati per un paio di gare al baby Pio Esposito , andando a firmare la rete che sblocca il match. Ma a chiuderla ci pensa proprio il giovane attaccante, entrato nella ripresa ed autore del definitivo 2-0.

Lampo di Lautaro, brutto infortunio per Belotti

L'approccio dell'Inter è da squadra dominante, grande possesso palla, finalizzato alla ricerca dell'imbucata. Così, dopo un'azione avvolgente, già al 9' arriva il gol del vantaggio, propiziato dal cross mancino di Bastoni per la testa di capitan Lautaro, che incorna incrociando sul palo lungo, senza lasciare a Caprile la possibilità di intervenire. Sono 12 gol in 12 partite contro i sardi per l'argentino. La rete lampo accentua la sicurezza in palleggio dei nerazzurri, che dispongono a piacimento di un Cagliari mandato fuori giri. Manca solo il colpo del ko ad un primo tempo perfetto a livello di personalità. E i padroni di casa? Annichiliti. Solamente nel finale un lungo lancio di Mina trova lo scatto sul filo del fuorigioco di Belotti, che si scontra con Martinez e resta a terra toccandosi il ginocchio sinistro: l'attaccante è costretto ad uscire, portato fuori a braccia dai medici della squadra sarda. In bocca al lupo.

Pali di Calhanoglu e Folorunsho, la chiude Pio Esposito

Nella ripresa, la squadra di Chivu dà l'impressione di voler chiudere subito il conto, ma prima il piazzato di Calhanoglu si spegne sul palo interno, poi le unghie di Caprile riescono a deviare il destro di Thuram, che si era bevuto Mina, aggiudicandosi un duello rusticano andato in scena dal primo minuto. Pisacane lavora con la panchina per cercare di aumentare l'intensità dei suoi e per poco non arriva il pari del Cagliari, con l'incornata di Folorunsho che si stampa sull base del montane. Scampato il pericolo l'Inter torna a premere e prima sfiora il raddoppio con Frattesi, il cui urlo è strozzato in gola dal salvataggio sulla linea di Idrissi, poi lo trova con Pio Esposito, che da subentrante firma il suo primo gol in Serie A, spingendo in rete con il piattone il cross basso di Di Marco.