Scontri prima di Pisa-Fiorentina, tensioni tra le due tifoserie prima del derby toscano

La rivalità tra Pisa e Fiorentina è una delle più accese della Toscana, se non la più accesa. Dopo ventitré anni le due formazioni tornano ad affrontarsi su un campo di calcio (trentaquattro dall'ultima volta in Serie A). Ma se per il calcio d'inizio ci sarà da attendere le 15:00, il derby tra le due tifoserie è iniziato già dalla mattina.

Pisa-Fiorentina, scontro tra gruppi delle due tifoserie

Gruppi delle due tifoserie sono venuti a contatto a Pisa al mattino, dando luogo a dei tafferugli con utilizzo di mazze, ombrelli, lancio di oggetti e di bombe carta. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno ripristinato la calma, i fiorentini sarebbero risaliti sulle proprie auto lasciando la città. Già nelle ore precedenti, i tifosi della Fiorentina si sono recati a Pisa sfilando e lanciando cori. Come reso noto, infatti, la tifoseria organizzata viola non entrerà nel settore ospiti per assistere alla partita della Cetilar Arena in seguito alla protesta riguardo il "caro prezzi".