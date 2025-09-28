Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dovbyk finalmente esulta e la moglie impazzisce in tribuna: il retroscena di Roma-Verona

Artem porta in vantaggio i giallorossi sotto la Curva Sud e si lascia andare dopo mesi difficili
Dovbyk finalmente esulta e la moglie impazzisce in tribuna: il retroscena di Roma-Verona
2 min

Aspettava questo gol da quattro mesi, Artem Dovbyk. Vero è che c'è stata l'estate di mezzo, ma il gigante ucraino, dopo settimane trascorse con la valigia sempre pronta, non vedeva l'ora di sbloccarsi. Lo ha fatto nel primo tempo di Roma-Verona, sotto la Curva Sud e, al contrario di quanto fa di solito, ha esultato con foga, urlando tutta la sua gioia e anche la rabbia di questo periodo complicato. In tribuna sua moglie Yulia ha fatto lo stesso.

Dovbyk segna, cosa è successo all'Olimpico

La moglie dell'attaccante ucraino è presente nella vita del marito non solo come compagna, ma anche come professionista. Lo aiuta nella comunicazione, social e non, e si divide tra il suo ruolo di manager e quello di mamma. Più di tutti sa quanto per Dovbyk siano state dure le ultime settimane, con il posto di titolare spesso a vantaggio di Ferguson, per cui quando ha visto la rete gonfiarsi non ha potuto fare a meno di esultare. Come il marito. Poi ha preso il telefono e ha ripreso il replay del gol in modo da postarlo subito. Moglie sì, ma anche social media manager.

 

 

 

