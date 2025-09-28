Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma-Verona diretta: segui il match di Serie A all'Olimpico oggi LIVE

I giallorossi di Gasperini dopo la vittoria contro il Nizza in Europa League affrontano in casa la squadra di Zanetti
Roma
Roma
  • 7'A. Dovbyk (ass. : Z. Çelik)
Verona
Verona
    1 - 0
    40' 1° tempo
    Serie A - 28.09.2025
    Stadio Olimpico

    Arbitro Ermanno Feliciani
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Roma
    1 - 0
    40' 1° tempo
    Verona
    15 min
    Aggiorna

    Archiviato il debutto vincente in Europa, 2-1 al Nizza grazie ai gol di Mancini e Ndicka, la Roma pensa alla Serie A. Allo stadio Olimpico c'è l'Hellas Verona per la quinta giornata di campionato, che potrebbe valere il primo posto in classifica in caso di vittoria per la squadra di Gasperini e sconfitta del Napoli nel big match di questa sera a San Siro contro il Milan. I gialloblu di Zanetti non sono però un avversario da sottovalutare: vengono infatti dal pareggio in casa contro la Juventus della scorsa settimana. Segui la diretta del match delle 15 con il pre e il post partita sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

     

    15:34

    34' - fallo su Pellegrini

    Già ammonito Akpa Akpro che va duro da dietro sulle caviglie di Pellegrini, rischiando un doppio giallo e l'espulsione: l'arbitro concede solo una punizione. Proteste dei tifosi

    15:32

    32' - Verona attento

    La squadra di Gasperini ha abbassato i ritmi: ne approfitta Belghali che si infila nello spazio libero sulla destra e cerca il tiro. Sempre salvifico Svilar in uscita

    15:29

    28' - traversa di Orban

    Fremito per la difesa giallorossa: Bradaric crossa rasoterra dalla sinistra, Giovane non ci arriva sul primo palo ma alle sue spalle Orban arriva sul pallone e mira la porta, centrando la traversa

    15:27

    26' - prima Soulé poi Pellegrini

    Doppia chance per la Roma in un minuto: l'argentino tira dalla sinistra ma viene murato da Nelsson, poi Nunez salva su Lorenzo in scivolata

    15:23

    Sold out all'Olimpico

    Roma-Verona è il 73° sold out dell'era Friedkin con ben 62.334 spettatori sugli spalti

    15:20

    19' - Orban sorpa la traversa

    Punizione pericolosa per la Roma: l'attaccante carica il destro dai 25 metri ma la conclusione finisce alta sopra la porta di Svilar

    15:19

    18' - fallo su Mancini

    Gioco momentaneamente fermo per prestare soccorso a Mancini: un taglio per lui sul volto dopo il contrasto aereo con Giovane

    15:17

    16' - eroico Svilar

    Terribile rimpallo su Svilar a tu per tu con Orban, che ci mette la... faccia: il portiere romanista prende il pallone in piena faccia calciato dal nigeriano. Nonostante l'impatto violento e l'evidente viso gonfio con il segno rosso, Mile si rialza e torna prontamente tar i pali

    15:12

    12' - prima ammonizione

    Primo giallo del match per Akpa Akpro, per fallo di contrasto su Koné in ripartenza

    15:11

    11'- Roma in pressing

    Verona in grande dificoltà con i giallorossi molto aggressivi: anche Koné ci prova al volo da fuori area. Il suo destro non spaventa però Montipò

    15:08

    8' - gol Dovbyk

    Il tanto atteso gol del centravanti arriva di testa da cross di Celik: punta il secondo palo e la mette nell'angolino. Per Artem è il ritorno al gol dal 4 maggio scorso (in casa contro la Fiorentina): l’attaccante ha realizzato due gol contro il Verona nella competizione, contro nessun’altra formazione ne conta di più (due anche contro Genoa e Udinese). La Roma ora è in vantaggio 1-0

     

    15:04

    4' - occasione Dovbyk

    Pressing romanista in questi primi minuti di avvio: l'ucraino in posizione centrale viene servito in area, ma preferisce però non calciare direttamente in porta e apre verso Pellegrini, ma gli scaligeri si difendono bene

    15:01

    1' - inizia Roma-Verona

    Il primo pallone è dei giallorossi

    15:00

    C'è anche Mel Gibson

    In tribuna Monte Mario con la sciarpa della Roma c'è anche l'attore di Hollywood

     

     

    14:56

    Tutto pronto all'Olimpico

    Le squadre scendono in campo per l'Inno della Serie A

    14:49

    Dovbyk: "Con Gasperini è come all'università"

    L'attacante della Roma nel pre-partita: "Sono in crescita, mi sento bene e c'è entusiasmo nello spogliatoio. Il mister dice che sono in crescita? Ne sono felice, lo voglio dimostrare sul campo. Stiamo lavorando dal punto di vista offensivo, è un po' come essere all'università: impariamo da Gasperini. Noi attaccanti abbiamo fame di segnare e vogliamo essere decisivi già oggi"

    14:45

    Verona, la coppia d'assi

    Giovane (14 e 8) e Gift Orban (13 e 6) dell'Hellas Verona sono la coppia di giocatori ad aver tentato il maggior numero di tiri sia totali (27) che nello specchio della porta (14) per una singola squadra in questa stagione di Serie A

    14:43

    Pellegrini titolare

    Lorenzo Pellegrini è l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Il classe '96 non trova la rete in due match consecutivi in campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre in quel caso, il primo dei quali contro l'Hellas Verona); in generale, ha preso parte a sei gol contro gli scaligeri nel torneo (tre reti e tre assist) e solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio (a quota sei anche Milan e Sampdoria)

    14:35

    Svilar, certezza serranda

    La Roma è la squadra che ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: solo uno in quattro match - record anche per Gian Piero Gasperini in carriera da allenatore dopo le prime quattro gare stagionali in Serie A; solo tre volte nella loro storia in Serie A i giallorossi hanno subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali (una nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92)

    14:30

    Roma-Verona, gli arbitri

    Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)
    Assistenti: Pasquale Capaldo (Sez. AIA di Napoli), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)
    IV uomo: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)
    VAR: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)
    AVAR: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

    14:22

    I precedenti

    Nelle ultime cinque sfide tra Roma ed Hellas Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1-0 dei capitolini nella gara più recente, lo scorso 19 aprile all'Olimpico con gol di Shomurodov

    14:16

    Verona, le scelte ufficiali di Zanetti

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
    A disp.: Perilli, Castagnini, Santiago Perez, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Gagliardini, Cham, Ajayi, Al Musrati, Monticelli.
    ll. Zanetti

    14:03

    Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, NDicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soulè; Dovbyk.
    A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Ferguson, El Shaarawy.
    All.: Gasperini

    14:00

    Il Verona e il tabù pareggio

    L'Hellas Verona ha pareggiato tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta, dopo il 2015/16, il 1988/89 e il 1970/71. Gli scaligeri non hanno mai registrato quattro pareggi nelle prime cinque gare di una stagione nella loro storia nel massimo campionato. La squadra di Zanoli è però anche quella che ha sia commesso più falli (69) e sia quella che ne ha subìti di meno (29) in in questa stagione di Serie A

    13:55

    Bove esclusivo: "Sto tornando, non riesco a maledire quel giorno"

    Per la prima volta inizio un’intervista con un banalissimo, ma inevitabile, come stai? «Sono sotto trasloco, adesso tanto stanco. Da Firenze, dove avevo una casa grande, a Roma dove la mia l’ho scoperta fin troppo piccola. Sto buttando un sacco di roba. Sbuca di tutto, ovunque. Alcune cose finiscono nel cassonetto, altre le distribuisco. Mi devo liberare. Ho magliette della Roma d’ogni tipo, una ventina con l’8 che non ho mai indossato. Trasloco anche i pensieri dallo spirituale al materiale. Ho scoperto che la casa ti lega a un posto. Devo fare ordine»...

    LEGGI L'INTERVISTA ESCLUSIVA

    13:50

    Gasperini elogia Pellegrini: "Se continuerà così entrerà nel nucleo portante della squadra". Poi sprona Dovbyk

    Sono tutti a disposizione, a parte Bailey e Dybala? Che tipo di turnover ha in testa visto che sarà la terza partita in sette giorni?

    Sono tutti recuperati e presenti. Io non sono mai per un turnover molto ampio. Chi sta bene, sopattutto in questo periodo, gioca. Anche perché dobbiamo fissare dei concetti di gioco che piano piano si stanno vedendo. Quando stai bene puoi tranquillamente continuare a giocare. E comunque ci sono sempre cinque cambi in una partita che garantiscono alla squadra di restare fresca...

    LEGGI TUTTE LE PAROLE IN CONFERENZA

    13:45

    Roma, fortino Olimpico con l'Hellas

    La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (22V, 6N), l'ultima vittoria, delle due complessive, degli scaligeri in trasferta contro i giallorossi nel torneo risale al 28 gennaio 1973 (1-0 con gol di Emiliano Mascetti). In generale, i giallorossi hanno evitato la sconfitta in una striscia interna più lunga nel massimo campionato solo contro Bari (30 tra il 1932 e il 2010) e Atalanta (30 tra il 1950 e il 1993).

    13:40

    Dove vedere Roma-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

    Roma-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Servizio streaming attivo: l'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Stadio Olimpico di Roma (Lazio)

    Stadio Olimpico di Roma (Lazio)

     

    Roma-Verona