Roma-Verona diretta: segui il match di Serie A all'Olimpico oggi LIVE

Archiviato il debutto vincente in Europa, 2-1 al Nizza grazie ai gol di Mancini e Ndicka, la Roma pensa alla Serie A . Allo stadio Olimpico c'è l'Hellas Verona per la quinta giornata di campionato, che potrebbe valere il primo posto in classifica in caso di vittoria per la squadra di Gasperini e sconfitta del Napoli nel big match di questa sera a San Siro contro il Milan. I gialloblu di Zanetti non sono però un avversario da sottovalutare: vengono infatti dal pareggio in casa contro la Juventus della scorsa settimana. Segui la diretta del match delle 15 con il pre e il post partita sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio .

La squadra di Gasperini ha abbassato i ritmi: ne approfitta Belghali che si infila nello spazio libero sulla destra e cerca il tiro. Sempre salvifico Svilar in uscita

Il tanto atteso gol del centravanti arriva di testa da cross di Celik : punta il secondo palo e la mette nell'angolino. Per Artem è il ritorno al gol dal 4 maggio scorso (in casa contro la Fiorentina): l’attaccante ha realizzato due gol contro il Verona nella competizione, contro nessun’altra formazione ne conta di più (due anche contro Genoa e Udinese). La Roma ora è in vantaggio 1-0

Terribile rimpallo su Svilar a tu per tu con Orban, che ci mette la... faccia: il portiere romanista prende il pallone in piena faccia calciato dal nigeriano. Nonostante l'impatto violento e l'evidente viso gonfio con il segno rosso, Mile si rialza e torna prontamente tar i pali

15:04

4' - occasione Dovbyk

Pressing romanista in questi primi minuti di avvio: l'ucraino in posizione centrale viene servito in area, ma preferisce però non calciare direttamente in porta e apre verso Pellegrini, ma gli scaligeri si difendono bene

15:01

1' - inizia Roma-Verona

Il primo pallone è dei giallorossi

15:00

C'è anche Mel Gibson

In tribuna Monte Mario con la sciarpa della Roma c'è anche l'attore di Hollywood

14:56

Tutto pronto all'Olimpico

Le squadre scendono in campo per l'Inno della Serie A

14:49

Dovbyk: "Con Gasperini è come all'università"

L'attacante della Roma nel pre-partita: "Sono in crescita, mi sento bene e c'è entusiasmo nello spogliatoio. Il mister dice che sono in crescita? Ne sono felice, lo voglio dimostrare sul campo. Stiamo lavorando dal punto di vista offensivo, è un po' come essere all'università: impariamo da Gasperini. Noi attaccanti abbiamo fame di segnare e vogliamo essere decisivi già oggi"

14:45

Verona, la coppia d'assi

Giovane (14 e 8) e Gift Orban (13 e 6) dell'Hellas Verona sono la coppia di giocatori ad aver tentato il maggior numero di tiri sia totali (27) che nello specchio della porta (14) per una singola squadra in questa stagione di Serie A

14:43

Pellegrini titolare

Lorenzo Pellegrini è l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Il classe '96 non trova la rete in due match consecutivi in campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre in quel caso, il primo dei quali contro l'Hellas Verona); in generale, ha preso parte a sei gol contro gli scaligeri nel torneo (tre reti e tre assist) e solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio (a quota sei anche Milan e Sampdoria)

14:35

Svilar, certezza serranda

La Roma è la squadra che ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: solo uno in quattro match - record anche per Gian Piero Gasperini in carriera da allenatore dopo le prime quattro gare stagionali in Serie A; solo tre volte nella loro storia in Serie A i giallorossi hanno subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali (una nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92)

14:30

Roma-Verona, gli arbitri

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)

Assistenti: Pasquale Capaldo (Sez. AIA di Napoli), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)

IV uomo: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)

VAR: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)

AVAR: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

14:22

I precedenti

Nelle ultime cinque sfide tra Roma ed Hellas Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1-0 dei capitolini nella gara più recente, lo scorso 19 aprile all'Olimpico con gol di Shomurodov

14:16

Verona, le scelte ufficiali di Zanetti

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

A disp.: Perilli, Castagnini, Santiago Perez, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Gagliardini, Cham, Ajayi, Al Musrati, Monticelli.

ll. Zanetti

14:03

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, NDicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soulè; Dovbyk.

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Ferguson, El Shaarawy.

All.: Gasperini