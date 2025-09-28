Roma-Verona diretta: segui il match di Serie A all'Olimpico oggi LIVE

- 7'A. Dovbyk (ass. : Z. Çelik)
Archiviato il debutto vincente in Europa, 2-1 al Nizza grazie ai gol di Mancini e Ndicka, la Roma pensa alla Serie A. Allo stadio Olimpico c'è l'Hellas Verona per la quinta giornata di campionato, che potrebbe valere il primo posto in classifica in caso di vittoria per la squadra di Gasperini e sconfitta del Napoli nel big match di questa sera a San Siro contro il Milan. I gialloblu di Zanetti non sono però un avversario da sottovalutare: vengono infatti dal pareggio in casa contro la Juventus della scorsa settimana. Segui la diretta del match delle 15 con il pre e il post partita sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.
15:34
34' - fallo su Pellegrini
Già ammonito Akpa Akpro che va duro da dietro sulle caviglie di Pellegrini, rischiando un doppio giallo e l'espulsione: l'arbitro concede solo una punizione. Proteste dei tifosi
15:32
32' - Verona attento
La squadra di Gasperini ha abbassato i ritmi: ne approfitta Belghali che si infila nello spazio libero sulla destra e cerca il tiro. Sempre salvifico Svilar in uscita
15:29
28' - traversa di Orban
Fremito per la difesa giallorossa: Bradaric crossa rasoterra dalla sinistra, Giovane non ci arriva sul primo palo ma alle sue spalle Orban arriva sul pallone e mira la porta, centrando la traversa
15:27
26' - prima Soulé poi Pellegrini
Doppia chance per la Roma in un minuto: l'argentino tira dalla sinistra ma viene murato da Nelsson, poi Nunez salva su Lorenzo in scivolata
15:23
Sold out all'Olimpico
Roma-Verona è il 73° sold out dell'era Friedkin con ben 62.334 spettatori sugli spalti
15:20
19' - Orban sorpa la traversa
Punizione pericolosa per la Roma: l'attaccante carica il destro dai 25 metri ma la conclusione finisce alta sopra la porta di Svilar
15:19
18' - fallo su Mancini
Gioco momentaneamente fermo per prestare soccorso a Mancini: un taglio per lui sul volto dopo il contrasto aereo con Giovane
15:17
16' - eroico Svilar
Terribile rimpallo su Svilar a tu per tu con Orban, che ci mette la... faccia: il portiere romanista prende il pallone in piena faccia calciato dal nigeriano. Nonostante l'impatto violento e l'evidente viso gonfio con il segno rosso, Mile si rialza e torna prontamente tar i pali
15:12
12' - prima ammonizione
Primo giallo del match per Akpa Akpro, per fallo di contrasto su Koné in ripartenza
15:11
11'- Roma in pressing
Verona in grande dificoltà con i giallorossi molto aggressivi: anche Koné ci prova al volo da fuori area. Il suo destro non spaventa però Montipò
15:08
8' - gol Dovbyk
Il tanto atteso gol del centravanti arriva di testa da cross di Celik: punta il secondo palo e la mette nell'angolino. Per Artem è il ritorno al gol dal 4 maggio scorso (in casa contro la Fiorentina): l’attaccante ha realizzato due gol contro il Verona nella competizione, contro nessun’altra formazione ne conta di più (due anche contro Genoa e Udinese). La Roma ora è in vantaggio 1-0
15:04
4' - occasione Dovbyk
Pressing romanista in questi primi minuti di avvio: l'ucraino in posizione centrale viene servito in area, ma preferisce però non calciare direttamente in porta e apre verso Pellegrini, ma gli scaligeri si difendono bene
15:01
1' - inizia Roma-Verona
Il primo pallone è dei giallorossi
15:00
C'è anche Mel Gibson
In tribuna Monte Mario con la sciarpa della Roma c'è anche l'attore di Hollywood
14:56
Tutto pronto all'Olimpico
Le squadre scendono in campo per l'Inno della Serie A
14:49
Dovbyk: "Con Gasperini è come all'università"
L'attacante della Roma nel pre-partita: "Sono in crescita, mi sento bene e c'è entusiasmo nello spogliatoio. Il mister dice che sono in crescita? Ne sono felice, lo voglio dimostrare sul campo. Stiamo lavorando dal punto di vista offensivo, è un po' come essere all'università: impariamo da Gasperini. Noi attaccanti abbiamo fame di segnare e vogliamo essere decisivi già oggi"
14:45
Verona, la coppia d'assi
Giovane (14 e 8) e Gift Orban (13 e 6) dell'Hellas Verona sono la coppia di giocatori ad aver tentato il maggior numero di tiri sia totali (27) che nello specchio della porta (14) per una singola squadra in questa stagione di Serie A
14:43
Pellegrini titolare
Lorenzo Pellegrini è l'unico giocatore ad aver segnato in tutte le ultime 11 stagioni di Serie A (dal 2015/16). Il classe '96 non trova la rete in due match consecutivi in campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre in quel caso, il primo dei quali contro l'Hellas Verona); in generale, ha preso parte a sei gol contro gli scaligeri nel torneo (tre reti e tre assist) e solo contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio (a quota sei anche Milan e Sampdoria)
14:35
Svilar, certezza serranda
La Roma è la squadra che ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: solo uno in quattro match - record anche per Gian Piero Gasperini in carriera da allenatore dopo le prime quattro gare stagionali in Serie A; solo tre volte nella loro storia in Serie A i giallorossi hanno subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali (una nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92)
14:30
Roma-Verona, gli arbitri
Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)
Assistenti: Pasquale Capaldo (Sez. AIA di Napoli), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)
IV uomo: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)
VAR: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)
AVAR: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)
14:22
I precedenti
Nelle ultime cinque sfide tra Roma ed Hellas Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1-0 dei capitolini nella gara più recente, lo scorso 19 aprile all'Olimpico con gol di Shomurodov
14:16
Verona, le scelte ufficiali di Zanetti
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
A disp.: Perilli, Castagnini, Santiago Perez, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Gagliardini, Cham, Ajayi, Al Musrati, Monticelli.
ll. Zanetti
14:03
Roma, la formazione ufficiale di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, NDicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Pellegrini, Soulè; Dovbyk.
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Ferguson, El Shaarawy.
All.: Gasperini
14:00
Il Verona e il tabù pareggio
L'Hellas Verona ha pareggiato tre delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta, dopo il 2015/16, il 1988/89 e il 1970/71. Gli scaligeri non hanno mai registrato quattro pareggi nelle prime cinque gare di una stagione nella loro storia nel massimo campionato. La squadra di Zanoli è però anche quella che ha sia commesso più falli (69) e sia quella che ne ha subìti di meno (29) in in questa stagione di Serie A
13:55
13:50
Gasperini elogia Pellegrini: "Se continuerà così entrerà nel nucleo portante della squadra". Poi sprona Dovbyk
Sono tutti a disposizione, a parte Bailey e Dybala? Che tipo di turnover ha in testa visto che sarà la terza partita in sette giorni?
Sono tutti recuperati e presenti. Io non sono mai per un turnover molto ampio. Chi sta bene, sopattutto in questo periodo, gioca. Anche perché dobbiamo fissare dei concetti di gioco che piano piano si stanno vedendo. Quando stai bene puoi tranquillamente continuare a giocare. E comunque ci sono sempre cinque cambi in una partita che garantiscono alla squadra di restare fresca...
13:45
Roma, fortino Olimpico con l'Hellas
La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 28 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (22V, 6N), l'ultima vittoria, delle due complessive, degli scaligeri in trasferta contro i giallorossi nel torneo risale al 28 gennaio 1973 (1-0 con gol di Emiliano Mascetti). In generale, i giallorossi hanno evitato la sconfitta in una striscia interna più lunga nel massimo campionato solo contro Bari (30 tra il 1932 e il 2010) e Atalanta (30 tra il 1950 e il 1993).
13:40
Stadio Olimpico di Roma (Lazio)